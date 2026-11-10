Encontraron desarmada en Rawson una moto que había sido robada en Pocito

Personal policial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Juana Manso, en Rawson, donde encontró las autopartes de una motocicleta que había sido robada en Pocito. El procedimiento permitió secuestrar los componentes de una Motomel tipo CG de 125 centímetros cúbicos.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. La medida se concretó durante las primeras horas del día, con una orden judicial del juez de Garantías de turno y la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante la requisa de la vivienda, los investigadores hallaron el motor, el cuadro, dos ruedas completas, el tanque, el manubrio y el tablero del rodado. Según la información oficial, se trataba de la totalidad de las autopartes de la motocicleta.

La moto había sido denunciada como sustraída el 2 de noviembre en el departamento Pocito. Por disposición de la fiscalía interviniente, las piezas fueron trasladadas a la sede de la Brigada Norte para continuar con las actuaciones legales correspondientes.