Encontraron el auto del médico desaparecido en Córdoba desde el jueves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El auto del médico ginecólogo, visto por última vez el jueves pasado y por quien se desplegó un operativo de búsqueda desde el viernes, apareció este domingo en un campo de maíz cercano a la localidad cordobesa de San Francisco, informaron fuentes judiciales.



El fiscal Bernardo Alberione confirmó a los medios locales que el vehículo (BMW), propiedad del médico Daniel Casermeiro, de 61 años, fue hallado en un maizal y que en su interior había una importante suma de dinero en efectivo, el vehículo tenía el tanque lleno y no se registraban rastros de sangre.



Este lunes se cumple el cuarto día consecutivo de rastrillaje, con los investigadores reforzando el trabajo en la zona entre Luxardo y Freyre.



Según informa el diario La Voz de San Justo, "el entorno del médico insiste que no tenía motivos aparentes para desaparecer, que en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual, tampoco deprimido".