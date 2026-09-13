Un Fiat Palio que había sido denunciado como robado durante la madrugada fue encontrado este domingo por personal del Comando Norte en el norte de Capital. El vehículo apareció sin ruedas y con daños en una de sus ventanillas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:09, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por calle Salta hacia el norte. Al llegar a un callejón ubicado al este de esa arteria, en la zona de Mendoza Norte, observaron un auto oscuro estacionado.

El vehículo fue hallado en el norte de Capital y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Al acercarse, los policías constataron que se trataba del Fiat Palio que había sido sustraído horas antes en jurisdicción de la Comisaría 4ª. Por el hecho se había iniciado un legajo caratulado como hurto calificado.

El rodado fue encontrado sin sus ruedas, con la ventanilla del lado del conductor dañada y la puerta del acompañante abierta.

Tras consultar el dominio con el operador del Cisem, los efectivos confirmaron que el vehículo tenía pedido por hurto.

De inmediato se dio intervención al Sistema Acusatorio, que derivó las actuaciones a la UFI Delitos contra la Propiedad, organismo que quedó a cargo de la investigación.