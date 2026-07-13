Encontraron en Caucete a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

Gendarmería Nacional localizó en las últimas horas a dos adolescentes que tenían un pedido de búsqueda vigente en todo el territorio argentino. El encuentro se produjo en el departamento de Caucete, específicamente sobre la Ruta Nacional 141, mientras los uniformados realizaban tareas de vigilancia habituales en los accesos provinciales.

Durante la inspección de un vehículo particular, los agentes procedieron a solicitar la documentación de los ocupantes. Al cotejar los datos filiatorios con los registros de las bases oficiales, el personal descubrió que ambos menores eran intensamente buscados por las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy. Ante esta confirmación, se puso en marcha de manera inmediata el protocolo de seguridad diseñado para este tipo de situaciones críticas.

Los efectivos informaron el resultado del operativo al Juzgado Federal de San Juan y mantuvieron contacto con la Justicia jujeña para informar sobre el hallazgo. Actualmente, los jóvenes permanecen bajo protección oficial para asegurar su integridad física.

Según los reportes iniciales, ambos presentan un buen estado de salud. Las autoridades competentes ya iniciaron las gestiones administrativas para organizar el reencuentro con sus familiares y el posterior traslado a su lugar de origen. La investigación buscará aclarar bajo qué circunstancias llegaron los adolescentes hasta el territorio sanjuanino.