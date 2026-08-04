Micaela Albornoz, la mujer de 32 años que era buscada desde el 24 de junio en Rosario, fue encontrada este lunes en Florianópolis, Brasil, después de permanecer más de un mes sin que se conociera su paradero. La mujer se presentó por sus propios medios en el Consulado Argentino y pudo ser identificada mediante un cotejo de huellas dactilares.

La aparición fue confirmada por las autoridades de Santa Fe, que informaron que Albornoz llegó sola a la sede consular y se encontraba en buen estado de salud. Allí pidió ayuda para poder trasladarse hasta San Pablo.

Al momento de presentarse, la mujer exhibió un documento perteneciente a una vecina de Rosario. Ese DNI ya estaba siendo rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, debido a que había sido utilizado durante el recorrido que los investigadores lograron reconstruir a partir de la compra de pasajes.

La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, explicó que el documento permitió establecer que la mujer que había llegado al consulado era Albornoz. La identificación fue posteriormente confirmada mediante sus huellas dactilares.

El documento que permitió seguir su recorrido

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Federico Angelini, señaló que el mismo DNI había sido utilizado para adquirir distintos pasajes y que esa información resultó clave para reconstruir los movimientos de la mujer desde que desapareció.

Según explicó, la investigación permitió establecer un recorrido que comenzó en Rosario y continuó por Córdoba, Santiago del Estero y otras localidades, antes de que Albornoz llegara a Brasil.

Durante la búsqueda también fueron analizadas imágenes de cámaras de seguridad. De acuerdo con Angelini, en los registros obtenidos Albornoz aparecía siempre sola.

El funcionario sostuvo que, hasta el momento, no se observó que estuviera acompañada por otra persona durante sus desplazamientos. Las circunstancias por las que decidió trasladarse por distintos puntos del país y luego cruzar la frontera deberán ser esclarecidas ahora por la Justicia.

Una búsqueda que llegó hasta Interpol

La desaparición de Albornoz había generado un amplio operativo de búsqueda que involucró a autoridades judiciales de distintas provincias.

El Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de $5 millones para quienes pudieran aportar información que permitiera encontrarla.

Además, durante la investigación se activó una notificación amarilla de Interpol, un mecanismo utilizado para localizar personas desaparecidas, especialmente cuando existe la posibilidad de que hayan cruzado una frontera.

La búsqueda había contemplado también la posibilidad de que Albornoz hubiera sido trasladada contra su voluntad, por lo que las autoridades investigaron distintas hipótesis durante las últimas semanas.

Sin embargo, el hallazgo en Brasil modificó el escenario: la mujer llegó por sus propios medios al consulado, estaba sola y se encontraba en buen estado de salud.

Ahora, las autoridades santafesinas realizan las gestiones necesarias para comprobar formalmente su estado de salud y determinar cómo continuará el procedimiento, mientras se coordinan las próximas medidas con la Justicia y las autoridades consulares argentinas en Brasil.

También deberán establecerse las circunstancias que rodearon su desaparición, los motivos por los que utilizó documentación de otra persona y el recorrido que realizó desde que fue vista por última vez en Rosario.