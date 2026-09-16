Una moto fue encontrada abandonada dentro de una zanja en Pocito apenas una hora después de haber sido robada en el interior del Barrio Teresa de Calcuta. El rodado fue localizado por efectivos del Comando Sur durante un procedimiento realizado en calle España, antes de calle 7, y luego se confirmó que se trató del mismo vehículo denunciado como sustraído.

El hecho quedó vinculado a una investigación por robo agravado por el uso de arma blanca, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según la información policial, el robo ocurrió alrededor de las 16:30 en el interior del Barrio Teresa de Calcuta. La víctima fue un hombre de 29 años, quien sufrió la sustracción de su motocicleta. Tras la denuncia y la comunicación del hecho entre las dependencias policiales, comenzó la búsqueda del rodado.

A las 17:35, efectivos del Comando Sur tomaron conocimiento, a través del equipo policial, de que en calle España, antes de calle 7, había una motocicleta aparentemente abandonada.

Los uniformados se trasladaron hasta el lugar señalado y, al realizar una inspección de la zona, observaron que dentro de una zanja había una moto de color rojo. El vehículo tenía un casco de color negro colocado en uno de los espejos retrovisores.

Ante la sospecha de que podía tratarse de un rodado denunciado como robado, los policías procedieron a verificar sus datos identificatorios. La motocicleta resultó ser una Motomel Serie 2. Junto al vehículo también se encontró un casco marca Vertigo, de color negro.

Los efectivos realizaron entonces una consulta con la base de la Subcomisaría Buenaventura Luna y aportaron el número de dominio de la motocicleta. La respuesta permitió establecer que el rodado coincidió con el que había sido denunciado como sustraído aproximadamente una hora antes.

De esta manera, la Policía recuperó la motocicleta en una zona de Pocito luego de que fuera abandonada en una zanja. El procedimiento quedó incorporado a las actuaciones iniciadas por el robo agravado por el uso de arma blanca, mientras la investigación continuó bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.