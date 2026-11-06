Encontraron los restos de un bebé y su madre lo reconoció por una medallita

Una mujer junto al juez federal Marcelo Garnica y el fiscal Fernando Alcaraz lograron un hallazgo histórico tras casi cuatro décadas de incertidumbre. En el marco de un operativo judicial, se encontraron en el cementerio de la capital mendocina los restos de un bebé nacido en septiembre de 1986 en el hospital Lagomaggiore. La madre del recién nacido logró identificarlo de manera inmediata gracias a una medallita que le había dejado en la sala de partos al momento de su nacimiento.

La historia se remonta al momento en que la mujer dio a luz a un varón en el mencionado centro asistencial mendocino. Según su denuncia, vio al recién nacido con vida en la sala de partos, pero tras el nacimiento no volvió a tener contacto con él. En la institución le informaron que el niño había muerto, pero nunca le permitieron despedirse ni le entregaron el cuerpo, argumentando que quedaría guardado para realizarle diversos estudios.

El operativo decisivo se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre en el cementerio de la capital provincial. Tras varios intentos previos sin resultados, los peritos revisaron detenidamente las criptas 15 y 16, encontrando los restos en esta última. Junto a las estructuras óseas hallaron el objeto metálico que la mujer reconoció al instante, poniendo fin a 40 años de desesperada búsqueda e incertidumbre sobre el paradero de su pequeño hijo.

Durante todos estos años, la actual viuda sostuvo que el niño nació con vida y recurrió a distintas instancias judiciales. La causa nació en la Justicia provincial donde terminó archivada, pero con el patrocinio de sus abogados se trasladó al fuero federal, donde fue aceptada en agosto de 2025. En el expediente figuran graves irregularidades documentales, como certificados de nacimiento y defunción con el mismo número de DNI pero con horarios incompatibles que sugerirían que el niño falleció antes de nacer.

La madre aportó una muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza para reforzar las medidas tendientes a esclarecer lo sucedido. La investigación judicial contempla posibles delitos de sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público. La causa también incluye denuncias sobre otros niños que habrían desaparecido en la misma institución de salud durante esa misma época.

El hallazgo abre un nuevo capítulo que busca reconstruir el recorrido del cuerpo desde la separación materna hasta su destino en la cripta. Los abogados querellantes plantearon la posibilidad de avanzar hacia un Juicio por la Verdad, procedimiento que permite investigar los hechos aun si los delitos estuvieran prescriptos o no se identifiquen responsables. Con el hallazgo de la medalla, la demandante dio un paso fundamental tras 40 años sin respuestas.