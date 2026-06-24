La búsqueda de una joven de 19 años desaparecida en Salta terminó de la peor manera. Este martes, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la niñera que era intensamente buscada desde el fin de semana. Por el caso ya hay un sospechoso detenido y la investigación avanza bajo la hipótesis de un femicidio.

La víctima fue identificada como Milagros Torres. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la joven había sido vista por última vez el sábado, cuando salió de su vivienda para encontrarse con un hombre. Desde ese momento, familiares y allegados perdieron todo contacto con ella y realizaron la denuncia por desaparición.

A partir de ese aviso, la Policía de Salta desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad y peritajes sobre teléfonos celulares. Las tareas permitieron reconstruir parte de los movimientos de la joven antes de desaparecer.

El cuerpo fue hallado en una zona descampada de la localidad de Cerrillos, a pocos kilómetros de la capital salteña. Tras el descubrimiento, personal de Criminalística trabajó en el lugar para relevar pruebas y determinar las circunstancias de la muerte.

Como resultado de las primeras medidas investigativas, los efectivos detuvieron a un hombre que habría mantenido contacto con la víctima antes de su desaparición. Los investigadores consideran que se trata de una pieza clave para esclarecer el hecho y establecer qué ocurrió durante las horas previas al crimen.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Violencia de Género, que ordenó una serie de pericias complementarias y la realización de la autopsia para precisar la mecánica del asesinato y el tiempo transcurrido desde la muerte.

La noticia generó una profunda conmoción en Salta, donde familiares, amigos y vecinos habían impulsado una intensa campaña para encontrar a la joven con vida. Durante los últimos días, las redes sociales se llenaron de mensajes y pedidos de colaboración para dar con su paradero.

Ahora, con un sospechoso detenido y nuevas pruebas bajo análisis, la Justicia busca determinar las responsabilidades penales y confirmar si el caso será formalmente investigado como un femicidio.