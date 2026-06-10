Encontraron muerta a una jubilada de 72 años en su casa

Un operativo policial desarrollado durante la madrugada del miércoles en la zona de Capital culminó con el hallazgo de una mujer de 72 años fallecida en su domicilio, que fue identificada como María Cristina Funes. La situación se registró pasadas las 1:30 cuando los efectivos de la Comisaría 2da recibieron una alerta para dirigirse a un departamento situado sobre la avenida Rioja.

Al ingresar a la vivienda, ubicada específicamente en el Monoblock 1 del complejo habitacional del barrio Clemente Sarmiento, el personal de seguridad constató que la vecina ya no presentaba signos vitales.

Ante la magnitud del suceso que generó impacto en la comunidad, se activaron de inmediato las áreas especializadas para iniciar las actuaciones de rigor. En el sitio trabajó el equipo de Criminalística junto a la médica legista para realizar las primeras pericias sobre el cuerpo.

Tras una evaluación inicial en el lugar de los hechos, la profesional a cargo determinó que el deceso se habría producido por causas naturales, lo que permitió descartar en esta primera instancia la participación de terceros o indicios de criminalidad.

El procedimiento policial se llevó adelante siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias con el fin de esclarecer la totalidad de las circunstancias del fallecimiento. Aunque el hallazgo provocó preocupación entre los allegados y vecinos de la zona, el avance de las tareas periciales trajo tranquilidad al confirmar la ausencia de signos de violencia.

Las autoridades locales continuarán ahora con las diligencias administrativas necesarias mientras se aguardan los informes finales que confirmen de manera definitiva la hipótesis preliminar de la muerte natural. Este episodio se enmarca en las intervenciones frecuentes donde la policía acude por emergencias que terminan ratificando decesos biológicos en hogares particulares.