Una mujer de 94 años fue encontrada muerta en su departamento de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y la Justicia investiga el caso como una posible muerte violenta. La víctima, identificada como Florencia Ferreyra, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. Por el hecho hay dos hombres detenidos, uno de ellos es su nieto, que vivía con ella.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía del sábado en una vivienda del complejo habitacional de las 432 Viviendas. Cuando los efectivos policiales ingresaron al departamento, encontraron a la mujer tendida en el piso de una habitación, junto a su cama. El personal de salud constató que ya no tenía signos vitales.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se trató de una "muerte violenta". Además, explicó que se activó de manera preventiva el protocolo por femicidio para preservar la escena y recolectar la mayor cantidad de indicios.

La investigación quedó bajo las directivas de los fiscales Martín Gauna y Jessica Montenegro. Entre las primeras medidas se ordenó preservar el departamento y realizar una autopsia para determinar las causas del fallecimiento y establecer si las lesiones que presentaba la mujer tuvieron incidencia en su muerte.

Dos detenidos por la muerte de la mujer

Durante las primeras horas de la investigación, la Policía demoró a cuatro personas para tomarles declaración. Con el avance de las actuaciones, dos fueron desvinculadas, mientras que otras dos permanecieron detenidas.

Uno de los hombres que continúa a disposición de la Justicia es un nieto de Ferreyra, quien convivía con ella. Hasta el momento, no se habían informado imputaciones formales y la situación de los detenidos dependía del resultado de las pericias y de las medidas judiciales.

La conmoción en el barrio

La muerte de Florencia Ferreyra generó impacto entre los vecinos del complejo habitacional, donde era una de las primeras pobladoras y una mujer muy conocida.

Edgardo, uno de sus hijos, la recordó como una persona "muy querida". También contó que la encontraron junto a la cama y que la familia todavía no tiene certezas sobre lo ocurrido.

Por su parte, Nicolás, otro de sus nietos, expresó la incertidumbre que atraviesan los familiares mientras esperan los resultados de la investigación: "Es muy raro todo".

La Fiscalía continúa con las diligencias para reconstruir lo sucedido dentro del departamento y determinar las responsabilidades en el caso.