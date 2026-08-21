El hallazgo de una mujer de 75 años sin vida en el interior del canal Céspedes conmocionó a los vecinos de la localidad de La Bebida, en el departamento Rivadavia. La policía provincial y las autoridades judiciales comenzaron a trabajar para reconstruir lo sucedido, luego de que un familiar directo de la víctima se presentara en la seccional policial para denunciar su desaparición.

La víctima, identificada con el apellido Vicente, residía en la zona de La Bebida. De acuerdo con fuentes de la investigación, su hermano acudió temprano a la Comisaría 34ª preocupado porque no lograba dar con su paradero, lo que de inmediato desencadenó el inicio de un operativo de rastrillaje preventivo en las inmediaciones.

Horas más tarde, alrededor de las 11, ingresó una llamada telefónica a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del mencionado cauce artificial. El hallazgo se produjo específicamente a la altura de las rejillas de protección de una usina que se ubica en las inmediaciones de la calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre Clemente Sarmiento y Pacheco.

Ante este aviso, el personal de Bomberos se desplazó rápidamente hacia el lugar del hecho para retirar el cuerpo del agua de manera segura. Una vez completado este procedimiento, se pudo confirmar oficialmente que los restos correspondían a la mujer buscada desde la mañana de esa misma jornada.

La causa judicial quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, coordinada por el fiscal Francisco Pizarro. En esta etapa inicial, los investigadores concentran sus esfuerzos en reconstruir minuciosamente el itinerario de la mujer de 75 años antes de llegar al canal Céspedes.

En ese marco, se ordenó el relevamiento y análisis de los registros grabados por las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías, dado que uno de los dispositivos habría captado la imagen de la víctima aproximándose al cauce momentos antes de que se produjera el desenlace fatal.