Una mujer de 35 años fue encontrada muerta este lunes en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Cañada, en Graneros, Tucumán. Por el hecho quedó detenido su pareja, un hombre de 39 años que fue encontrado escondido debajo de una cama y con manchas de sangre.

La víctima fue identificada como Judith Nazarena Jerez, madre de una niña de 10 años. El hallazgo se produjo cerca del mediodía, luego de que uno de sus hermanos se presentara en la comisaría y avisara que la había encontrado sin vida y con sangre. Cuando la Policía llegó al domicilio, personal médico constató que la mujer ya no tenía signos vitales.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron a Pablo Salvador Pitali, pareja de Jerez, escondido debajo de una cama. Al sacarlo, advirtieron que tenía manchas de sangre, por lo que fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción.

Investigan cómo murió la mujer

La Fiscalía dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y ordenó la autopsia para determinar la causa de muerte. Según información publicada por medios locales, la víctima presentaba una lesión en la cabeza y el sospechoso habría realizado una manifestación espontánea vinculada con un arma de fuego. Hasta el momento, el arma no fue encontrada.

Además, al detenido le realizaron un dermotest para establecer si tenía restos compatibles con un disparo. Jerez y Pitali llevaban alrededor de 15 años en pareja y tenían una hija de 10 años, quien se encontraba en la escuela al momento del hecho y luego quedó al cuidado de un familiar.

Hasta ahora no se registraban denuncias previas por violencia de género realizadas por la víctima contra su pareja. El hombre permanece detenido y este miércoles está prevista la audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía dará a conocer la hipótesis con la que avanzará en la investigación.