Max Higgins, el empresario jamaiquino que alcanzó notoriedad en Argentina por prometer la construcción de un gigantesco parque temático conocido como el “Disney argentino”, fue encontrado muerto en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo. Tenía 55 años y desde hacía varias semanas se encontraba en situación de calle.

El cuerpo de Emile Maxim St. Patrick Higgins, su nombre completo, fue encontrado tendido en la vía pública por un empleado de la empresa de colectivos Línea 216, quien dio aviso a las autoridades.

El testigo contó que aproximadamente 20 días antes había comenzado a observar en la zona a un hombre de nacionalidad jamaiquina que vivía en situación de calle. No era conocido por los vecinos y se había instalado en el mismo lugar donde finalmente fue encontrado sin vida.

Personal del Comando de Patrullas de Merlo llegó al lugar y preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos. Las primeras inspecciones no detectaron signos de violencia ni elementos que indicaran la participación de terceras personas.

Una ambulancia constató posteriormente el fallecimiento. Si bien la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales, la UFI N°3 del Departamento Judicial de Morón inició una causa por averiguación de causales de muerte y ordenó una autopsia para determinar con precisión qué ocurrió.

De los lujos a vivir en la calle

La historia de Higgins en Argentina comenzó en 2007. El empresario llegó al país presentándose como el “Rey del Entretenimiento” y rápidamente ganó exposición pública por sus proyectos millonarios y su cercanía con reconocidas figuras del deporte.

Entre sus iniciativas estuvo World Football Idol, un reality destinado a descubrir nuevos talentos del fútbol. Para el proyecto llegó a contratar a Diego Maradona y se vinculó con otras figuras del deporte argentino.

Sin embargo, su proyecto más ambicioso fue el anuncio de un enorme parque temático en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Higgins aseguraba que invertiría alrededor de US$1.000 millones para levantar lo que rápidamente comenzó a conocerse como el “Disney argentino”.

En aquel momento, su vida estaba asociada al lujo. Instaló oficinas en Puerto Madero, se movilizaba en vehículos de alta gama y aparecía públicamente junto a personalidades del fútbol y el espectáculo.

El megaproyecto nunca llegó a concretarse y, con el paso del tiempo, Higgins desapareció de la escena mediática.

Casi dos décadas después de aquellas promesas millonarias, su realidad era completamente diferente. El empresario se encontraba en situación de calle y llevaba varias semanas viviendo en la zona de Libertad donde finalmente fue encontrado muerto.

Su fallecimiento cerró así una historia marcada por un contraste extremo: desde proyectos de cientos de millones de dólares, lujos y vínculos con algunas de las figuras más famosas de Argentina hasta sus últimos días viviendo en la calle.