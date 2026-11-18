El operativo para dar con el paradero de Miguel Antonio Lescano concluyó este martes con la peor noticia. El vecino de 66 años, oriundo de Villa Santa Rosa en el departamento Ullum, fue hallado sin vida dentro del agua en la zona de Playa Hermosa. Su entorno familiar había radicado la denuncia policial tras perderle el rastro durante la tarde del lunes.

El descubrimiento ocurrió en horas de la tarde de este martes, luego de que ingresara un aviso alertando sobre un cadáver que flotaba en el embalse sanjuanino. Al llegar al lugar y constatar sus rasgos físicos junto con las prendas de vestir que llevaba puestas, los efectivos confirmaron oficialmente que la víctima era Lescano.

De acuerdo con la exposición realizada previamente en la Comisaría 15ª, el hombre sufría de esquizofrenia. Su propia hermana había sido quien advirtió a los uniformados que el adulto mayor se marchó de su vivienda y no regresó, lo que activó de inmediato un despliegue policial bajo las directivas de la UFI Genérica.

Los peritos que trabajaron en el sitio señalaron de manera preliminar que el deceso se habría producido por ahogamiento. Desde el ámbito judicial indicaron que el cadáver no exhibía signos de violencia ni heridas visibles, pero aclararon que aguardarán los resultados forenses para confirmar el motivo exacto y esclarecer cómo sucedió el hecho.