Encontraron muerto a un hombre rodeado y mordido por ocho perros en su casa

Un hombre de 49 años fue encontrado muerto en su vivienda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, rodeado por ocho de sus perros y con múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo. El hallazgo ocurrió el martes 27 de octubre, cuando su hijo ingresó a la propiedad junto con efectivos policiales y descubrió la dramática escena.

La casa está ubicada sobre la calle Olivera al 2100. Allí, la víctima convivía con 18 perros, ocho de los cuales se encontraban dentro de la habitación donde estaba el cuerpo y no permitían que los profesionales de la salud se acercaran.

Una médica que llegó en ambulancia constató el fallecimiento, pero la intervención tuvo que ser demorada por la presencia de los animales. Finalmente, personal de Zoonosis del municipio logró ponerlos a resguardo para que los investigadores pudieran trabajar.

La hipótesis sobre las mordeduras de los perros

Uno de los principales interrogantes de la investigación es si los animales atacaron al hombre cuando todavía estaba con vida o si las heridas se produjeron después de su muerte.

Según informaron fuentes judiciales, familiares de la víctima contaron que el día anterior había manifestado fuertes dolores de cabeza y abdominales. Debido a ese malestar, decidió acostarse a descansar.

Ese antecedente llevó a los investigadores a considerar como una de las hipótesis que el hombre podría haber fallecido por causas naturales y que los perros habrían mordido su cuerpo posteriormente.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y tampoco se descarta que las lesiones hayan tenido alguna incidencia en el desenlace.

Cómo descubrieron el cuerpo

El hallazgo se produjo luego de que el hijo de la víctima intentara comunicarse con su padre mediante llamadas y mensajes, sin obtener respuesta. Ante la preocupación, se acercó hasta la vivienda y pidió asistencia policial.

La propiedad estaba cerrada con llave y no presentaba signos de violencia en el acceso. Con autorización del hijo, los efectivos ingresaron y encontraron al hombre sin vida, recostado en su habitación.

La presencia de los perros dificultó las primeras tareas de asistencia y peritaje, por lo que fue necesaria la intervención del área municipal de Zoonosis.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Ituzaingó, conducida por el fiscal Marcelo Tavolaro. El expediente fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte”.

La Fiscalía ordenó una autopsia para establecer qué provocó el fallecimiento y determinar en qué momento se produjeron las mordeduras que presentaba el cuerpo.

Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para esclarecer si el hombre murió por el problema de salud que había manifestado previamente o si las lesiones provocadas por los animales tuvieron alguna participación en su muerte.