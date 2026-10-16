Encontraron muerto a un jubilado en el fondo de su casa en San Martín

Un hombre de 73 años de apellido Cepeda fue encontrado sin vida en la parte posterior de su vivienda ubicada en el departamento San Martín. El trágico hallazgo se desencadenó luego de que un vecino acudiera a la comisaría para alertar a las autoridades sobre lo sucedido, tras recibir el aviso previo por parte de una familiar del adulto mayor.

Al arribar al domicilio señalado, los efectivos policiales constataron la presencia de Cepeda en el terreno y solicitaron inmediatamente la asistencia médica correspondiente. Sin embargo, los profesionales de la salud que llegaron en la ambulancia solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales en el hombre.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, cuyo ayudante fiscal de turno acudió al lugar junto a personal de la División Criminalística y un médico legista. Por orden de la Justicia, los restos fueron llevados a la morgue judicial para la realización de la autopsia que aclarará los motivos del deceso.

Hasta el momento las causas del fallecimiento no han sido esclarecidas por las autoridades intervinientes. Se espera que los resultados de los exámenes forenses practicados en la morgue judicial aporten datos clave para determinar de manera precisa qué ocurrió y guiarse en los pasos a seguir.