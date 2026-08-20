Encontraron muerto a un nene de seis años y su madre es la sospechosa

Una alerta telefónica al servicio de emergencias 911 sobre un presunto hecho de violencia familiar movilizó a los efectivos policiales hacia una vivienda en la localidad de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron a una joven de 22 años con las iniciales R.M. sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de su hijo de seis años. El suceso tuvo lugar durante la tarde del miércoles en una propiedad de la calle Sylvestre Begnis, localizada entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes de la mencionada ciudad.

Ante la conmoción de la situación, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó la detención preventiva de la madre mientras se llevan a cabo los peritajes pertinentes para esclarecer las circunstancias de la muerte. En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones junto con la División Criminalística, quienes realizaron tareas de preservación de la escena, levantamiento de huellas dactilares y búsqueda de pruebas materiales.

Por disposición judicial, el cuerpo del menor de seis años fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe para que se le practique la autopsia correspondiente. Este examen médico forense será determinante para conocer si el fallecimiento se debió a causas naturales, a un accidente doméstico o si existió la participación de terceras personas en el hecho. Hasta el momento, las autoridades no han difundido un reporte oficial sobre las causas exactas del deceso.

En paralelo, los de la Unidad Regional 16 de la policía provincial y los investigadores de la PDI recorren los alrededores del barrio Reyes buscando testimonios de vecinos que puedan aportar datos relevantes. Asimismo, se procedió al relevamiento de los registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona con el objetivo de reconstruir el mapa de movimientos previos y posteriores al hallazgo en la vivienda.

Para brindar mayor claridad sobre las primeras pericias realizadas y las medidas judiciales tomadas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal de la causa, Daniela Montegrosso, ofrecerán una conferencia de prensa en las instalaciones de la Unidad Fiscal de San Justo.