La Policía de la Ciudad confirmó en las últimas horas la identificación del cuerpo de Danilo Neves Pereira, un docente de inglés de 35 años que era buscado desde hacía una semana en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre había fallecido el 15 de abril en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una descompensación. Su cuerpo permanecía como NN en la morgue del establecimiento hasta que fue reconocido por las autoridades.

La denuncia por averiguación de paradero había sido presentada por un amigo ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°17, que dio intervención a la División Búsqueda de Personas. El último contacto con Pereira había sido el 14 de abril, cuando indicó que se encontraba en su departamento ubicado en la Avenida de Mayo al 700.

De acuerdo con la investigación, tras ese intercambio el docente no volvió a responder mensajes ni llamadas, lo que generó preocupación en su entorno. Familiares y allegados iniciaron una campaña en redes sociales para difundir su imagen y solicitar información sobre su paradero.

Desde la fiscalía indicaron que, hasta el momento, no hay elementos que permitan vincular el fallecimiento con un hecho de inseguridad. La causa continúa en trámite para determinar las circunstancias del episodio.

Pereira era oriundo de Brasil y contaba con formación en Letras por la Universidad Federal de Goiás. Había desarrollado su carrera docente durante más de una década y desde hacía seis meses residía en Argentina, donde había comenzado nuevas actividades laborales vinculadas a la enseñanza del idioma inglés.

Mientras avanza la investigación judicial, la familia del docente gestiona los trámites para la repatriación del cuerpo, con asistencia del consulado y el acompañamiento de su entorno cercano.