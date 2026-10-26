Encontraron muerto a un reconocido influencer: investigan qué pasó

El mundo del streaming y de las redes sociales se encuentra completamente de luto tras confirmarse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como El Komanche. El famoso creador de contenido de origen salvadoreño, que contaba con 30 años de edad, acumulaba una impresionante comunidad de más de 3.000.000 de seguidores sumando todas sus plataformas digitales. El joven fue encontrado sin vida durante este domingo en el interior de una vivienda que alquilaba temporalmente en la localidad de Monterrey, situada en México.

La lamentable noticia sobre su fallecimiento fue confirmada de manera oficial por su propio representante, identificado como Byron Reyes. Todo el hallazgo se produjo de forma inesperada en una propiedad ubicada puntualmente dentro de la colonia Paseo de Cumbres, sobre la conocida calle Paseo de Niza. La situación de alerta comenzó cuando los vecinos del barrio notaron que la puerta principal del inmueble permanecía completamente abierta desde el día anterior, lo que generó mucha preocupación.

Ante el temor fundado de que se hubiera producido un robo domiciliario, los propietarios de la vivienda decidieron acudir al domicilio para revisar el lugar. Sin embargo, al ingresar de manera formal, se encontraron con la desgarradora escena del cuerpo sin vida de un hombre que rondaba entre los 30 y los 35 años de edad, el cual ya no presentaba ningún signo vital. Este descubrimiento macabro de inmediato movilizó un amplio operativo policial en toda la zona residencial mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la prensa local de México, las autoridades informaron que no se habían detectado señales visibles de violencia dentro de la propiedad. Por este importante motivo, una de las hipótesis principales que manejan los investigadores es un posible suicidio. De todas maneras, las circunstancias exactas que rodean el fallecimiento continúan bajo una profunda investigación judicial y se aguarda un informe oficial definitivo.

Por su parte, Byron Reyes comunicó oficialmente la tragedia a través de una serie de mensajes publicados en sus historias de Instagram. En dichos comunicados, el mánager señaló que había mantenido un contacto directo con los familiares cercanos del creador de contenido, quienes le terminaron de confirmar su trágica muerte. Hasta ese momento, la fiscalía del estado de Nuevo León aún no había brindado detalles precisos sobre la identidad oficial ni sobre las causas del deceso.

Carlos Mauricio Gómez había logrado construir una carrera muy sólida en el mundo digital gracias a sus transmisiones enfocadas en videojuegos. Uno de los grandes hitos que marcó su trayectoria profesional fue su destacada participación como coorganizador de los populares Squid Craft Games, un evento masivo que reunió a figuras internacionales de la talla de AuronPlay y El Rubius. Tras conocerse la triste noticia, miles de seguidores comenzaron a dejar mensajes de despedida en internet, mientras las autoridades mexicanas avanzan con las pericias correspondientes.