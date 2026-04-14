Un hombre de 37 años fue hallado sin vida este lunes en una vivienda de la Estancia Maradona, en el departamento Zonda, donde se desempeñaba como sereno de manera provisoria.

El hecho fue constatado a primera hora por allegados que, al no tener noticias suyas desde el fin de semana, decidieron acercarse al lugar y lo encontraron sin vida en el interior de la propiedad.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

Las primeras pericias indicaron que el hombre llevaba al menos 48 horas fallecido. Además, los investigadores no encontraron signos de violencia, desorden ni indicios de criminalidad en la escena.

El cuerpo tampoco presentaba golpes ni lesiones compatibles con un ataque, por lo que desde un primer momento se sospechó de una muerte por causas naturales.

Esa hipótesis fue confirmada tras la autopsia realizada en la Morgue Judicial, que determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un infarto.

Según trascendió, el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos y se encontraba bajo tratamiento médico, lo que refuerza la conclusión de los peritos.

La víctima no era el cuidador habitual del lugar, sino que estaba cubriendo el puesto de manera temporal mientras los empleados permanentes se encontraban de vacaciones.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que tras los resultados forenses descartó la existencia de un hecho delictivo.