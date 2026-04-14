Martes 14 de Abril
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Policiales > Conmoción

Encontraron muerto a un sereno en Zonda y confirman que fue por causas naturales

El hombre de 37 años fue encontrado sin vida en la Estancia Maradona.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Un hombre que trabajaba como sereno en la conocida 'Estancia Maradona' en Zonda fue hallado sin vida. (Gentileza)

Un hombre de 37 años fue hallado sin vida este lunes en una vivienda de la Estancia Maradona, en el departamento Zonda, donde se desempeñaba como sereno de manera provisoria.

El hecho fue constatado a primera hora por allegados que, al no tener noticias suyas desde el fin de semana, decidieron acercarse al lugar y lo encontraron sin vida en el interior de la propiedad.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

Las primeras pericias indicaron que el hombre llevaba al menos 48 horas fallecido. Además, los investigadores no encontraron signos de violencia, desorden ni indicios de criminalidad en la escena.

El cuerpo tampoco presentaba golpes ni lesiones compatibles con un ataque, por lo que desde un primer momento se sospechó de una muerte por causas naturales.

Esa hipótesis fue confirmada tras la autopsia realizada en la Morgue Judicial, que determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un infarto.

Según trascendió, el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos y se encontraba bajo tratamiento médico, lo que refuerza la conclusión de los peritos.

La víctima no era el cuidador habitual del lugar, sino que estaba cubriendo el puesto de manera temporal mientras los empleados permanentes se encontraban de vacaciones.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que tras los resultados forenses descartó la existencia de un hecho delictivo.

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