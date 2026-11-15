Manuel Alberto Sánchez, un violinista de 73 años, fue encontrado muerto en su casa de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El hallazgo ocurrió horas después de que denunciara que una mujer de 33 años lo había atacado a golpes y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

El hombre, conocido como "Chala" Sánchez, había ingresado durante la madrugada del sábado al Centro Integral de Salud de Termas con lesiones en la cara y las piernas. Según su declaración ante la Policía, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a Dalma Judith Orellana, quien habría comenzado a golpearlo.

Lo encontraron sin vida en su vivienda

El músico vivía solo en una casa ubicada en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto. Durante el mediodía, su hija había pasado por el domicilio para llevarle comida, pero regresó después de las 20 y lo encontró sin signos vitales.

Tras el hallazgo, intervino personal policial junto al fiscal Gustavo Montenegro y efectivos de Criminalística. En la primera inspección no detectaron heridas de arma de fuego y se dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Una mujer permanece detenida

Sánchez había denunciado a Orellana, de 33 años, por lesiones luego del episodio ocurrido durante la madrugada. La mujer fue detenida posteriormente por la Policía, que la encontró escondida en un edificio abandonado.

El médico que atendió al músico había constatado escoriaciones y politraumatismos. Luego de permanecer en observación y recibir atención médica, recuperó la lucidez y recibió el alta durante la mañana del sábado.

La autopsia será clave para determinar la causa

El fiscal ordenó la realización de una autopsia para establecer qué provocó la muerte de Sánchez y determinar si existe una relación con las lesiones que había denunciado horas antes. También dispuso el secuestro de elementos de interés y la toma de testimonios a vecinos para reconstruir los últimos movimientos del hombre.

La investigación continúa mientras la mujer permanece detenida e imputada por lesiones. La calificación legal podría modificarse de acuerdo con los resultados de las pericias y el avance de la causa.