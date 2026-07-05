La búsqueda de Gastón Daniel Montenegro terminó con el peor desenlace. El joven de 25 años, que era intensamente buscado desde hacía una semana tras desaparecer en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una zona rural de la localidad de Serodino.

Según la información difundida por la Justicia a medios locales, el cuerpo fue hallado semienterrado, un dato que modificó el rumbo de la investigación y dio paso a una causa por homicidio. A partir de ahora, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió con el joven desde el momento en que fue visto por última vez hasta el hallazgo de sus restos.

La desaparición de Montenegro había generado una profunda preocupación entre sus familiares, quienes sostenían que existía una filmación en la que, presuntamente, se observaba cómo dos hombres armados lo obligaban a subir a un automóvil antes de que se perdiera todo contacto con él.

En el marco de la investigación, durante el lunes pasado se realizaron varios allanamientos que culminaron con la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a la venta de drogas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores buscan establecer si alguno de los detenidos tuvo participación directa en el asesinato y cuál fue la secuencia de hechos que derivó en la muerte del joven.

Mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas en la zona donde fue encontrado el cuerpo, la Justicia procura determinar cómo fue cometido el crimen, identificar a todos los responsables y esclarecer el móvil del homicidio. La causa permanece en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.