El periodista Samuel Rojas, del canal chileno Teletrece, expuso un informe donde hallaron placas y recuerdos de caídos en Malvinas fuera del Cementerio de Darwin. El reportero recorrió el predio de descanso de 249 soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 y registró la remoción de los homenajes.

Entre los objetos abandonados figuraban estatuillas, pulseras, cerámicas partidas y una distinción del pueblo de Comodoro Rivadavia enviada en abril de 2026. Según explicó Rojas en su cobertura, las autoridades locales retiraron estos tributos conmemorativos del espacio debido a que los consideraban una provocación para los kelpers.

El predio de Darwin funciona como un sitio fundamental de memoria para veteranos y familias que viajan hace dos décadas a rendir honores. Esta situación genera enorme rechazo en la comunidad que custodia el legado histórico de las acciones bélicas desarrolladas durante el conflicto de 1982.