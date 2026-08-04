La búsqueda de Claudia Belén Ferreyra Robledo tuvo un final positivo. El programa provincial San Juan Te Busca confirmó este lunes que la mujer, de 34 años, fue encontrada sana y salva, por lo que quedó sin efecto el pedido de colaboración que se había difundido para dar con su paradero.

Ferreyra Robledo era buscada desde el 2 de agosto, luego de que se activara el protocolo correspondiente para localizar personas extraviadas. Durante las últimas horas, la imagen y los datos de la mujer habían sido difundidos por las autoridades a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación con el objetivo de obtener información que permitiera ubicarla.

Finalmente, este 3 de agosto, el programa oficial informó que la mujer fue localizada y comunicó la novedad mediante una publicación en la que confirmó el hallazgo, sin brindar mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni el lugar donde ocurrió.

Con esta confirmación, las autoridades dieron por concluida la búsqueda y dejaron sin efecto el pedido de difusión, al tiempo que agradecieron la colaboración de la comunidad, que compartió la publicación durante las horas en que Claudia permaneció desaparecida.

El programa San Juan Te Busca funciona de manera articulada entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Su objetivo es centralizar la búsqueda de personas extraviadas y difundir rápidamente la información para favorecer su localización, además de comunicar oficialmente cuando cada caso queda resuelto.