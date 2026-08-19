La búsqueda de N. A. I. I., la nena de tres años que había desaparecido durante la tarde del martes en el Parque Industrial Norte, en San Luis, terminó con un final feliz. La pequeña fue encontrada sana y salva alrededor de las 00:30 de este miércoles, luego de más de seis horas de un intenso operativo policial.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de una fábrica abandonada, en un sector cercano a la vivienda donde reside la menor junto a su familia. Uno de los perros de la Policía que participaba de los rastrillajes logró localizarla.

Según explicó posteriormente el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, la niña se había quedado dormida. La hipótesis de los investigadores de que no se había alejado de la zona se había reforzado luego de analizar distintas cámaras de seguridad, por lo que los rastrillajes se intensificaron nuevamente en el sector.

La menor fue encontrada en buen estado y recibió una primera evaluación y asistencia médica de los profesionales que se encontraban en una ambulancia dentro del predio. Posteriormente, se produjo el esperado reencuentro con su madre.

Una búsqueda que movilizó a toda la provincia

La desaparición había sido denunciada durante la tarde del martes. La menor había sido atendida alrededor de las 16 en el Hospital del Oeste debido a fiebre y dolor de panza, donde recibió Novalgina. De acuerdo con Cadelago Filippi, el medicamento podría haberle provocado somnolencia.

A las 16:33, una cámara de seguridad volvió a registrar a la niña en la zona de avenida Lafinur y España. Luego regresó junto a su familia al Parque Industrial Norte y salió a jugar dentro del predio.

Con el paso de las horas, sus familiares advirtieron que no podían encontrarla. Primero recorrieron el lugar y sus alrededores y posteriormente dieron aviso a la Policía. La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 18:15.

La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, encabezó el operativo desde los primeros momentos. También participaron el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano; el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi; y la fiscal de Instrucción de turno, Antonella Córdoba.

En el despliegue intervinieron Bomberos, la División Canes, Homicidios, Comisaría Cuarta, DRIM y la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, además de aspirantes de la Escuela de Cadetes.

Los rastrillajes se concentraron principalmente en el Parque Industrial Norte, una zona con galpones, construcciones abandonadas y extensos descampados. Al mismo tiempo, la búsqueda se extendió al resto de la provincia, con controles reforzados en los pasos limítrofes e inspecciones de autos, camiones y colectivos.

La activación de la Alerta Sofía permitió además ampliar la búsqueda a nivel nacional y difundir la imagen de la menor a través de medios de comunicación y redes sociales.

El momento del hallazgo

En el Parque Industrial Norte se había instalado un centro operativo desde donde se coordinaban los grupos y se asignaban los sectores que debían ser recorridos.

Finalmente, uno de los perros policiales encontró a la niña cerca de su casa. Las imágenes del operativo registraron el momento en que Sosa recibió a la pequeña y la trasladó en brazos hasta la ambulancia.

La ministra, que había encabezado durante más de seis horas el despliegue para encontrarla, se mostró visiblemente emocionada.

Después de la asistencia médica, llegó el reencuentro con su madre. El operativo que había comenzado con preocupación y tensión terminó entre abrazos, lágrimas y alivio.

“Todos muy emocionados, felices, contentos y aliviados de que esto haya tenido este final”, resumió Cadelago Filippi.

Con la confirmación de que la menor se encontraba sana y salva, la Policía dio oficialmente por finalizada la búsqueda.

Fuente: El Chorrillero.