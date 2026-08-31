Momentos de preocupación se vivieron en Rivadavia por la desaparición de una mujer de 84 años que padece Alzheimer y que había salido de su vivienda sin que sus familiares pudieran encontrarla. Tras varias horas de búsqueda, la Policía logró localizarla sana y salva en un descampado de La Bebida.

El operativo comenzó luego de un aviso recibido por el Operador de Turno de Trueno Halcón. Un móvil de la Comisaría 34ª fue enviado hasta las inmediaciones de Ruta 12 y calle Morón, donde se informó que la mujer podía haberse internado en un amplio terreno ubicado cerca de calle Nueva.

Los efectivos iniciaron inmediatamente una recorrida a pie por el descampado para intentar encontrarla. Ante la extensión del terreno y la dificultad para localizarla, solicitaron además la colaboración del Comando Oeste.

El apoyo llegó a través del móvil motorizado TH-35, cuyos efectivos se sumaron al rastrillaje en la zona. Durante los primeros minutos de búsqueda no lograron dar con la mujer, por lo que continuaron recorriendo distintos sectores del terreno.

En medio del operativo, los policías entrevistaron a Juan Carlos Gil, de 54 años, nieto de la mujer. El hombre explicó que había salido de la vivienda para realizar unas compras y había dejado el portón abierto.

Al regresar, advirtió que su abuela, María Florencia Ruiz, ya no estaba en la casa y que había tomado dirección hacia el descampado. La situación generó una preocupación especial debido a que la mujer padece Alzheimer y podía encontrarse desorientada.

Ruiz reside en el Lote Hogar N° 20, en La Bebida, departamento Rivadavia. Desde allí se habría alejado hasta ingresar en la zona de terrenos abiertos donde finalmente fue encontrada.

El momento de mayor alivio llegó cuando el agente Ramón Bragagnolo logró localizarla. El efectivo encontró a la mujer sentada sobre un montículo de tierra, parcialmente cubierta por los arbustos y la vegetación del lugar.

Afortunadamente, Ruiz se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones visibles. Debido a la demora en el arribo de una ambulancia, los policías decidieron trasladarla directamente en el móvil H-3450, acompañada por su nieto.

Asistencia médica para la mujer. (Gentileza)

La mujer fue llevada hasta el Hospital Julieta Lanteri, donde recibió atención médica. El médico de guardia, Federico Hidalgo, le controló la presión arterial y le colocó un inyectable.

Luego de ser evaluada, recibió el alta médica y fue entregada nuevamente a su nieto en buen estado de salud.

El procedimiento policial terminó con la correspondiente acta y el regreso de la mujer junto a su familia, después de varias horas de incertidumbre que finalmente tuvieron un desenlace favorable.