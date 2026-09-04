Después de varios días de intensa búsqueda, Mariano Martínez, el joven de 21 años que había desaparecido tras salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue encontrado sano y salvo este viernes 4 de septiembre en Córdoba.

El joven fue localizado en La Calera, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de la capital cordobesa. El hallazgo se produjo después de que una persona se comunicara con el 911 para advertir que lo había visto en la zona.

A partir de ese llamado, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y desplegaron personal para encontrarlo. Una vez localizado, Mariano mostró su documentación y los efectivos pudieron confirmar su identidad. Posteriormente fue trasladado a un hospital para realizarle los primeros controles médicos.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la noticia y posteriormente mantuvo un encuentro con el joven.

“Está bien de salud. Me contó que había comido, que estaba bien”, explicó el funcionario. Además, señaló que Mariano quedó acompañado por profesionales de la psicología, a pedido de su madre.

Según las primeras actuaciones, el joven habría llegado a Córdoba por su propia voluntad. Tras encontrarlo, las autoridades cordobesas dieron intervención a la Justicia bonaerense, que deberá continuar con las actuaciones para establecer las circunstancias de su desaparición y por qué dejó de comunicarse con su familia.

La pista que permitió acercarse a Mariano

Durante las horas previas al hallazgo había surgido una pista clave. Una cámara de seguridad había registrado a Mariano ingresando a un local de sushi ubicado en el barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la reconstrucción, el joven se habría presentado en el comercio para buscar trabajo y entregó un currículum. Su madre había confirmado que recibió la grabación y manifestó entonces su esperanza de poder encontrarlo.

Finalmente, este viernes la búsqueda llegó a su fin en La Calera. La confirmación de que Mariano estaba en buen estado de salud puso fin a varios días de incertidumbre para su familia.