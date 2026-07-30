Una joven argentina de 18 años que era intensamente buscada en Uruguay fue hallada sin vida en las últimas horas en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este. La víctima fue identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, quien residía desde hacía un tiempo en el país vecino junto a parte de su familia.

La adolescente había desaparecido el lunes 27 de julio, cuando salió con destino a una biblioteca ubicada en el centro del departamento de Maldonado. Al perder contacto con ella, sus familiares realizaron la denuncia por averiguación de paradero, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

La investigación permitió reconstruir parte de sus últimos movimientos. Un chofer de ómnibus declaró ante la Policía que había trasladado a la joven, mientras que las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y de edificios ubicados sobre la rambla la registraron caminando en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este en dirección a la costa.

Las imágenes dejaron de mostrarla a la altura de la parada 5 de Playa Mansa, por lo que los equipos de búsqueda concentraron allí los rastrillajes.

Finalmente, efectivos de la Prefectura de Maldonado encontraron el cuerpo entre unos arbustos de la zona costera.

De acuerdo con los primeros informes forenses, la muerte se habría producido poco tiempo antes del hallazgo. Las autoridades informaron que las primeras observaciones son compatibles con una posible autoeliminación, aunque aclararon que la investigación continúa y que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con el resultado de las pericias complementarias.

La Fiscalía y la Policía uruguaya continúan trabajando para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven argentina.