Lo que comenzó como una obra de remodelación terminó revelando una parte de la historia que permanecía escondida bajo tierra. Trabajadores que realizaban tareas en la Plaza de la Cooperación, en Rosario, encontraron cámaras, sótanos y túneles subterráneos que pertenecieron a un antiguo mercado de la ciudad.

El hallazgo ocurrió en el espacio ubicado en la esquina de Mitre y Tucumán. Las estructuras permanecían ocultas bajo el suelo desde hacía más de cuatro décadas y las primeras evaluaciones determinaron que serían parte de los subsuelos del antiguo Mercado Norte, un edificio que marcó la actividad comercial de esa zona.

Qué encontraron debajo de la plaza

Los trabajos permitieron dejar al descubierto diferentes cámaras y sectores subterráneos que habían quedado sepultados después de la demolición del mercado, ocurrida hacia finales de la década de 1970.

Sin embargo, la historia del lugar se remonta mucho más atrás. El Mercado Norte tuvo sus orígenes en el siglo XIX y sus instalaciones formaron parte durante años de la vida comercial rosarina.

Con el paso del tiempo, la superficie fue transformándose hasta convertirse en la actual Plaza de la Cooperación, mientras parte de aquellas antiguas instalaciones permanecieron bajo tierra.

El descubrimiento llevó a modificar parte de la intervención prevista para el espacio público. La intención ahora es preservar los sectores encontrados e integrarlos al proyecto de renovación, permitiendo que vecinos y visitantes puedan conocerlos.

Una de las alternativas que se analiza es colocar superficies de vidrio en determinados puntos de la plaza para que los antiguos depósitos puedan observarse desde arriba.

De esta manera, las obras no solo permitirán renovar el espacio público, sino también recuperar una parte del patrimonio histórico que durante décadas permaneció escondido debajo de una de las plazas de Rosario.