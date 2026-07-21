La imagen de un automóvil completamente destruido al costado de la Ruta del Colorado generó preocupación durante la mañana del domingo entre quienes recorrían la zona cordillerana para disfrutar del paisaje nevado. Sin ocupantes a la vista, con los airbags activados y severos daños en su estructura, el vehículo hacía presumir un grave accidente reciente. Sin embargo, horas después las autoridades confirmaron que se trataba de uno de los rodados involucrados en un fuerte choque ocurrido durante la noche del sábado.

El auto había chocado contra una camioneta. (Gentileza Actualidad Jachallera)

El siniestro se registró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la localidad de Santa Gema, sobre el límite entre los departamentos Ullum e Iglesia, donde un Toyota Corolla Cross y un Citroën Basalt colisionaron mientras transitaban por una calzada cubierta de nieve y hielo, producto del intenso temporal que afecta a la cordillera sanjuanina.

Ocurrió en la localidad de Santa Gema. (Gentileza Actualidad Jachallera)

Como consecuencia del impacto, el Citroën Basalt salió de la ruta y terminó dentro de un zanjón ubicado al costado del camino, mientras que el Toyota Corolla Cross quedó detenido al borde del desnivel con importantes daños materiales. La violencia de la colisión quedó reflejada en el estado en el que finalizaron ambos vehículos.

La repercusión del hecho creció cuando un grupo de personas encontró uno de los automóviles completamente destruido mientras recorría la zona para registrar el paisaje invernal. Al no encontrar ocupantes y debido a que en ese sector la señal telefónica es muy limitada, dieron aviso a la Policía apenas lograron comunicarse. Posteriormente, los investigadores determinaron que el rodado correspondía al accidente ocurrido horas antes.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas que provocaron la colisión ni sobre el estado de salud de las personas que viajaban en ambos vehículos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las recomendaciones para quienes deban circular por la cordillera. Desde Vialidad Nacional insistieron en evitar los viajes nocturnos y extremar las precauciones, ya que la presencia de nieve, hielo y sectores con calzada congelada reduce considerablemente la adherencia y eleva el riesgo de accidentes en rutas de montaña, donde las condiciones climáticas pueden modificarse de forma repentina.