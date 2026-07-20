Encontraron un auto abandonado en la nieve en la ruta del Colorado

Un grupo de personas que se encontraba registrando las inclemencias del tiempo en el departamento de Iglesia descubrió un vehículo completamente destrozado al costado del camino. El hallazgo se produjo mientras los testigos grababan las precipitaciones de nieve en plena ruta del Colorado. Hasta el momento, las autoridades competentes no han brindado información oficial respecto a la identidad o el estado de salud de los ocupantes.

La novedad se conoció a través de las redes sociales, donde quienes presenciaron la escena compartieron imágenes y relataron que dieron aviso a las fuerzas de seguridad apenas consiguieron señal telefónica.

En su publicación, los testigos advirtieron sobre el "Peligro en el Colorado Iglesia, llamamos la policía ni bien tuvimos señal, no había nadie cuando nos tocó pasar pero sí nos encontramos con un auto destrozado, airbag de ambos lados, una tragedia que se puede evitar conduciendo lento y con precaución".

Debido a que no se encontraron personas en el lugar al momento de ser divisado, no se ha podido determinar si las víctimas fueron trasladadas previamente por conductores particulares o si el siniestro ocurrió con mucha anterioridad al hallazgo.

El automóvil presentaba los airbag activados en ambos lados como consecuencia del fuerte impacto. Actualmente se aguarda el reporte oficial de los organismos de seguridad para esclarecer la mecánica del hecho.