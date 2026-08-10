Un curioso hallazgo comenzó a viralizarse en redes sociales en San Juan. Un conejo doméstico fue encontrado perdido en pleno centro de la Capital y ahora quienes lo resguardaron buscan dar con su familia.

El animal apareció en inmediaciones de calle Catamarca, entre Rivadavia y Laprida, una zona de intenso movimiento vehicular y peatonal. Tras encontrarlo, fue puesto a resguardo y permanece bajo cuidado mientras se intenta localizar a sus propietarios.

Según señalaron en la publicación difundida en redes, se trata de un conejo muy dócil, amigable y acostumbrado al contacto con personas, características que hacen presumir que se trata de una mascota que se escapó o se perdió.

Está en buen estado

Quienes actualmente lo cuidan aseguraron que el animal se encuentra en buen estado de salud y que no presentó inconvenientes luego de ser encontrado.

“Está muy bien de salud y espera a su familia”, indicaron en el aviso que comenzó a circular con fuerza entre usuarios sanjuaninos.

La particularidad del caso llamó rápidamente la atención, ya que no es habitual encontrar un conejo doméstico deambulando por las calles del microcentro.

Buscan a sus dueños

La publicación comenzó a compartirse con el objetivo de llegar hasta los propietarios del animal o a alguna persona que pueda reconocerlo y aportar datos sobre su procedencia.

Quienes crean que puede tratarse de su mascota o tengan información sobre sus dueños pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @izqdiego.

Mientras tanto, el conejo permanece resguardado y bajo cuidado, a la espera de reencontrarse con su familia.