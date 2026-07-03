Encontraron un DNI junto a un cráneo en una zona de jabalíes

El miércoles a las 16 los efectivos de la Subcomisaría El Carrizal realizaron un descubrimiento que podría cerrar un caso de búsqueda en Mendoza. Entre un brazo de desagüe y una arboleda de tamarindos en Luján aparecieron un cráneo y otros restos óseos dispersos. Al lado de los huesos se encontraba una mochila negra con documentación personal, incluyendo un documento que coincide con la identidad de un hombre de 40 años ausente desde el 27 de junio.

La investigación se reactivó tras un llamado anónimo que señalaba que el sábado previo alguien ya había visto los restos cerca del camping San Martín. Ante esta información, la fiscal Andrea Lazo de la Unidad Fiscal de Homicidios ordenó peritajes inmediatos a cargo de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental de Luján.

Las autoridades intentan establecer la causa de muerte y confirmar científicamente la identidad del fallecido a través de las pericias solicitadas. Una de las hipótesis principales se orienta hacia un posible suicidio, dado que el hombre atravesaba problemas personales complejos y según fuentes vinculadas al caso podrían existir denuncias de instancia privada en su contra.

Respecto al estado y deterioro de los restos encontrados, los investigadores explicaron que "es una zona de jabalíes" y que la presencia de fauna silvestre durante varios días habría provocado la dispersión de las piezas óseas.