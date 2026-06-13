Encontraron un muerto en Ullum y tenía daños por aves carroñeras

Una jornada que transcurría con normalidad para una familia sanjuanina terminó en un descubrimiento impactante este sábado 13 de junio. Mientras se encontraban en las inmediaciones del río, precisamente a la altura de la calle Las Moras en el departamento de Ullum, los integrantes del grupo divisaron el cuerpo sin vida de un hombre. Ante la situación, dieron aviso inmediato a las autoridades pertinentes, lo que desencadenó un despliegue de seguridad en la zona para resguardar el lugar del hallazgo.

Tras recibir la alerta, efectivos de distintas dependencias policiales se trasladaron hasta el sitio indicado para preservar la escena y dar inicio a las tareas de investigación correspondientes.

En el procedimiento también participan áreas especializadas que tienen como objetivo principal establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las circunstancias exactas bajo las cuales se produjo su deceso. Las primeras informaciones indican que el cuerpo presentaba daños severos, los cuales se atribuyen a la acción de aves carroñeras y otros animales de la zona.

Esta condición del cadáver representa una dificultad importante para los investigadores al momento de realizar las tareas de reconocimiento necesarias. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre ni las causas probables de su muerte, por lo que el caso se mantiene bajo una fuerte reserva mientras continúan los peritajes y las actuaciones judiciales en el terreno. La presencia policial continúa siendo intensa en el sector de calle Las Moras para recolectar cualquier indicio que permita esclarecer cómo ocurrió este hecho en Ullum.