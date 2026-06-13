Encontraron un muerto frente a donde se hospeda la Selección de Irán

Un episodio ajeno al fútbol alteró la tranquilidad de la selección de Irán durante su estadía en Tijuana. El hallazgo de un cadáver en las inmediaciones del predio donde se hospeda la delegación obligó a las autoridades a realizar un operativo policial de urgencia que interrumpió la rutina del plantel asiático. Como consecuencia de este hecho, los futbolistas debieron dejar las instalaciones de manera temporal mientras se realizaban las tareas de investigación pertinentes para asegurar la zona.

El macabro descubrimiento ocurrió en la vereda opuesta al complejo utilizado por el equipo nacional para su preparación previa al certamen. Fueron las fuerzas de seguridad quienes, alertadas por un fuerte olor, inspeccionaron una camioneta con matrícula de Estados Unidos estacionada en el lugar.

En su interior detectaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición que, según señalaron los reportes oficiales, presentaba "evidentes signos de violencia", motivo por el cual se desplegó un procedimiento inmediato para retirar los restos del sitio.

Este suceso impacta en una organización que ya resultaba atípica para el conjunto persa. Debido a las tensiones políticas mantenidas con Estados Unidos en los últimos meses, la federación decidió establecer su centro de operaciones en territorio mexicano en lugar de utilizar las sedes norteamericanas.

Esta elección implica que la delegación deba viajar en avión antes de cada compromiso y regresar inmediatamente después a su base, lo que supone una exigencia logística adicional y una desventaja operativa frente a los demás participantes del torneo.

A pesar de la alteración en la planificación a pocas horas del estreno, no trascendieron mayores inconvenientes para la preparación física de los jugadores tras abandonar el hotel. Irán forma parte del Grupo G en esta cita internacional, zona que comparte con los seleccionados de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

El debut oficial de la escuadra asiática está programado para este lunes 15 de junio a las 22 de Argentina, momento en que buscarán concentrarse nuevamente en el juego tras el violento hallazgo en su lugar de hospedaje.