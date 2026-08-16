Encontraron una bolsa con restos de perro en la casa de una vecina de Rawson

Marta, una vecina del Médano de Oro que convive con más de 30 perros en su propiedad de calle América, se encontró con una situación alarmante este domingo al amanecer. En la puerta de su vivienda, halló una bolsa que contenía los restos de un canino que aparentemente habría sido descuartizado. Por el momento, no se ha podido identificar quién dejó el envoltorio en el lugar ni cuáles serían los motivos del hecho.

El hallazgo provocó una fuerte preocupación entre las personas que asisten a la mujer en el cuidado de los animales. Los allegados manifestaron que "no sabemos quién pudo haber hecho algo así ni cuál fue su intención". Ante la gravedad de lo sucedido, confirmaron que presentarán una denuncia para que se inicie una investigación oficial que permita determinar quién fue el responsable.

Este episodio se produce en medio de una relación conflictiva entre Marta y algunos de sus vecinos, quienes la habían denunciado previamente por la presencia de más de 30 perros en el lugar. Según relató la dueña de casa, muchos de los animales llegaron a su hogar tras ser encontrados abandonados, heridos o directamente dejados allí por terceros.

La convivencia se vio afectada debido a que algunos de los perros solían escaparse del terreno cuando la mujer salía a cumplir con su trabajo. En una oportunidad, uno de los animales habría mordido a una vecina, lo que derivó en una intervención de la Justicia. Como consecuencia de ese trámite legal, la mujer recibió un plazo de 30 días para realizar un cerramiento perimetral completo en el predio donde habitan los caninos.