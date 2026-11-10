El procedimiento ocurrió durante la tarde de este lunes en inmediaciones de calle Díaz y Nueva Argentina. El sospechoso, de 33 años, trasladaba una Zanella 110 cuando fue interceptado por efectivos policiales. Minutos después, la propietaria reconoció el rodado y confirmó que se lo habían sustraído mientras trabajaba en una carnicería.

La moto que llevaba el sujeto es una Zanella de 110cc.

Un hombre de 33 años terminó detenido en Chimbas luego de que efectivos policiales lo sorprendieran mientras trasladaba caminando una motocicleta que había sido robada minutos antes. El sospechoso no pudo presentar la documentación del vehículo y aseguró que pertenecía a su hermana. Sin embargo, la llegada de la verdadera propietaria permitió confirmar la sustracción y avanzar con el procedimiento judicial.

El episodio ocurrió este lunes 9 de noviembre, cuando personal del Comando Radioeléctrico Norte realizaba recorridas preventivas por el departamento. En esas circunstancias, los uniformados recibieron un pedido de colaboración de efectivos de la Comisaría 26ª, del barrio Los Tamarindos, quienes necesitaban intervenir ante la presencia de un hombre que se encontraba ofuscado e insultaba al personal policial.

La moto tenía bajo el asiento su patente con la cual fue identificada.

Al llegar a la zona de calle Díaz y Nueva Argentina, los policías observaron a un sujeto que caminaba con una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos, de color gris a la par. Ante esa situación, le solicitaron la documentación correspondiente para establecer la procedencia del rodado.

La respuesta del hombre llamó la atención de los efectivos. De manera agresiva, manifestó que no tenía los papeles porque la moto pertenecía a su hermana. También aseguró que no llevaba consigo las llaves de arranque.

Mientras se desarrollaba la entrevista, se presentó una mujer que reconoció la motocicleta como de su propiedad y explicó que se la habían sustraído hacía pocos minutos. La señora de apellido Vargas, de 31 años, domiciliada en el barrio Cipolletti identificó el vehículo como una Zanella ZB, dominio A131OGV.

La damnificada relató que había dejado la moto bajo el cuidado de su padre, mientras cumplía con sus tareas laborales en una carnicería ubicada sobre avenida Benavidez al 1735 oeste, en Chimbas. El rodado había quedado estacionado con la traba de seguridad colocada.

Según explicó su padre, cuando la joven se retiró de su lugar de trabajo advirtió que la motocicleta ya no estaba. Ante la situación, comunicaron lo sucedido al sistema de emergencias 911 para solicitar intervención policial.

El hombre también aportó las llaves del vehículo y, al revisar la motocicleta, los uniformados comprobaron que la patente se encontraba guardada en el interior de la gaveta. Ese detalle, sumado al reconocimiento realizado por la propietaria y los datos aportados por su padre, permitió confirmar la procedencia del rodado.

El sujeto dijo ofuscado a la Policía, que la moto que llevaba pertenecia a su hermana.

Ante las circunstancias del procedimiento, los efectivos aprehendieron al sospechoso, identificado como Miguel Ángel González, de 33 años, domiciliado en el barrio Talacasto, en Chimbas.

Posteriormente, se estableció comunicación con el Sistema Acusatorio y se presentó en el lugar el ayudante fiscal de turno, Sergio Cuneo, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el legajo 61/26, con intervención de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Las actuaciones continuaron en la Comisaría 26ª, donde intervino la oficial ayudante Emilce Pantano.