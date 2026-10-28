Un operativo de prevención en el loteo El Mogote 2 permitió localizar una Zanella Sapucai 250 cc que estaba tendida en el suelo y presentaba varios daños. La UFI Delitos contra la Propiedad intervino para establecer su procedencia.

Un procedimiento policial realizado en Chimbas permitió encontrar una motocicleta con daños, que estaba en el interior de una vivienda en construcción del loteo El Mogote 2. El rodado estaba sobre el suelo y, ante las irregularidades observadas, los efectivos iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia.

La moto podia verse desde la calle, tirada en el piso de la construcción.

El hallazgo se produjo mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por el interior del loteo. Durante el patrullaje, los uniformados observaron una motocicleta marca Zanella, modelo Sapucai de 250 centímetros cúbicos, de color negro, que se encontraba dentro de una casa en construcción.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que presentaba daños en distintas partes. Entre las averías detectadas, la moto tenía el tablero dañado, el faro delantero descolgado y el guiño trasero izquierdo roto. Además, le faltaban los espejos retrovisores y su estado general fue calificado como regular.

El personal verificó los datos identificatorios del rodado, que tenía el dominio 158 FCK. También registró el número de cuadro 8a6PCKD12c2014633 y el número de motor 156FMI-2A5003238, información que resultó relevante para avanzar con las averiguaciones.

al rodado le faltaban accesorios y presentaba daños de consideración..

Posteriormente, los uniformados se comunicaron con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), desde donde se informó que el titular de la motocicleta sería Francisco Garramuño, con domicilio en calle Obrero Argentino al 1119, en Chimbas.

Ante el hallazgo, el personal interviniente tomó contacto con el sistema acusatorio y puso en conocimiento de la situación al ayudante fiscal de turno, el doctor Sebastián Miranda. Desde la UFI Delitos contra la Propiedad se dispuso iniciar las actuaciones para establecer la procedencia del vehículo y confeccionar el acta de procedimiento.

Como parte de las medidas ordenadas, los efectivos trasladaron la motocicleta hasta la sede de la Comisaría 17ª, donde quedó vinculada a las actuaciones iniciadas a partir del hallazgo.

En el procedimiento participaron el agente Gustavo Mercado, de la Unidad Operativa Policial (UOP) Chimbas Este; los agentes Enzo Oliva y Leandro Ortiz, de la UOP Mogote 2; y el agente Leonardo Quintero, de la UOP Mogote 1.

La investigación quedó orientada a determinar cómo llegó la motocicleta al interior de la construcción y si el rodado estaba relacionado con algún hecho delictivo denunciado.