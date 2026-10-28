Un allanamiento en el barrio Marquesado III, en Rivadavia, terminó con el secuestro de un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, y dos municiones. El procedimiento también derivó en la detención de un joven de 22 años, identificado por su apellido como Robledo, luego de que los efectivos encontraran los elementos dentro de un ropero de su habitación.

El operativo se realizó bajo la jurisdicción de la Comisaría 30°, dependiente de la Departamental 7, en el marco de una medida judicial. La causa quedó caratulada como Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

También secuestraron un teléfono celular cuya propiedad no fue acreditada.

Según la información del procedimiento, el personal policial llegó al domicilio por disposición de la UFI Genérica, que había comisionado a los efectivos para ejecutar un mandato judicial. Durante el allanamiento, los uniformados obtuvieron un resultado positivo respecto de lo solicitado en la medida y secuestraron un teléfono celular marca Motorola, cuyo modelo no pudo precisarse.

Sin embargo, el procedimiento tomó otro rumbo cuando el joven se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa. En ese momento, los efectivos observaron en el interior de un ropero un arma de fuego de fabricación casera, conocida como tumbera, que se encontraba desarmada en dos partes. Junto al arma había dos municiones, una de color verde y otra roja.

Ante el hallazgo, los policías dieron intervención al ayudante fiscal de Flagrancia para avanzar con las actuaciones correspondientes. Además, convocaron a personal de Criminalística, que realizó las fotografías del arma y de los elementos encontrados antes de proceder a su levantamiento y secuestro.

En la vivienda había plantas de marihuana de diferentes tamaños que fueron secuestradas.

El joven de 22 años quedó aprehendido en el marco de la causa por tenencia ilegal de arma de fuego. El procedimiento permitió incorporar nuevos elementos a las actuaciones judiciales, mientras que el arma casera y las dos municiones quedaron bajo resguardo para las diligencias correspondientes.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias vinculadas con la tenencia del arma y determinar los pasos procesales a seguir. No se informaron otros detalles sobre el motivo inicial del allanamiento ni sobre el resultado de las pericias que pudieran realizarse sobre los elementos secuestrados.