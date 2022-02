Encontró a su padre biológico gracias a las redes y espera el reencuentro: “Quiero saber mi historia”

Hace una semana, una sanjuanina compartía en su Facebook un mensaje con muy poca ilusión. Se trata de Dayana González que a través de su escrito buscaba a una persona, su padre biológico, pero no tenía muchos detalles sobre él. Sabía que se llamaba Juan, le decían “El Cordobés”, hace unos 20 años era camionero y vivía en la zona de El Mogote. Ni siquiera sabía si vivía en la provincia actualmente, razón por la que tenía pocas esperanzas de hallarlo. No obstante, tan sólo un día después, un hijo de su padre, es decir su hermanastro, se comunicó con ella y le comentó que podía ayudarla.

Tras recibir esta noticia, Dayana dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que decidió iniciar la búsqueda porque siempre tuvo la duda sobre quién era su padre. Además, quería conocerlo, saber si se parecía a él y conocer a sus hermanastros ya que sabía que tenía más hijos.

“Quería saber de dónde vengo, cuáles son mis orígenes y mi mamá no tenía muchos datos así que por eso hice la publicación”, dijo.

Ella charló sobre ese tema varias veces con su madre. En muchas ocasiones trató de iniciar la búsqueda y finalmente en febrero de este 2021 se animó y lo hizo. Tras la publicación en Facebook comenzaron a hablarla varias personas que conocían a su progenitor, pero ninguna tenía datos actuales. Hasta que un día después apareció su hermanastro y le dijo que le iba a contar a su padre del mensaje porque la quería ayudar.

Según tiene entendido Dayana, su papá ya sabe de ella y hasta pidió su número para contactarla así que la joven está expectante esperando la llamada.

En el caso de que su celular nunca suene, tiene la idea de ir a buscarlo para conocerlo. Sólo quiere eso, saber su historia, de dónde viene y conocer a sus hermanastros, que sabe que son cuatro.

A pesar de esto, está preparada para que el hombre no quiera verla ya que entiende que él siempre negó que fuera su hija. Esto es porque cuando ella nació el hombre estaba casado con otra mujer.

“Tengo tantas cosas en la cabeza, miedo, nervios, son muchas emociones, no sé cómo irá a ser el reencuentro. Tampoco sé si va a existir, pero creo que estoy preparada para que venga y me diga `no quiero saber nada de vos´ que es algo que puede pasar porque pasaron muchos años y nunca me buscó”, cerró Dayana.

En el caso de que su progenitor quiera conocerla, ella buscará entablar una relación y, con el paso del tiempo, presentarle a su hijo de 5 años, es decir que el pequeño conocería a su abuelo.