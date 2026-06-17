Encuentran objetos extraños caídos del cielo en el campo argentino

Productores rurales de Santa Fe se encontraron con una escena tan inesperada como desconcertante. Mientras realizaban tareas habituales en sus campos, descubrieron grandes objetos de aspecto extraño que parecían haber caído desde el cielo. El hallazgo generó incertidumbre inmediata y motivó la intervención de especialistas.

Uno de los elementos apareció en una zona rural cercana a Cañada de Gómez. Ante la denuncia, personal especializado se trasladó al lugar para inspeccionar la pieza, que presentaba características poco comunes y despertó todo tipo de especulaciones entre vecinos y trabajadores de la región.

La situación se volvió aún más llamativa cuando otro objeto similar fue encontrado a unos 20 kilómetros de distancia, en un campo de Armstrong. En este caso, la pieza quedó atrapada en una máquina cosechadora durante una jornada de trabajo. El productor que la encontró aseguró que el material era extremadamente resistente y difícil de dañar.

Tras las primeras inspecciones, efectivos del Centro de Identificación Aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina determinaron que se trataría de un residuo espacial. Además, las verificaciones realizadas descartaron la presencia de radiación o riesgos inmediatos para la población.

La principal hipótesis apunta a que los objetos serían recipientes utilizados en misiones espaciales, conocidos como COPV, componentes que suelen formar parte de cohetes. Los especialistas analizan si podrían estar vinculados a etapas o fragmentos desprendidos durante lanzamientos internacionales.

Mientras continúan los estudios para establecer con precisión su procedencia, el episodio ya quedó marcado como uno de los hallazgos más extraños de los últimos tiempos en la región. Lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó convirtiéndose en un misterio que llegó hasta los expertos aeroespaciales.