Encuentro con ovnis y conexión con los muertos: la vida de una famosa

Elina Costantini y Eduardo Costantini volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras las impactantes declaraciones de la modelo en el programa PH: Podemos Hablar. La esposa del empresario sorprendió a todos al confesar las experiencias paranormales que vive desde muy chica, asegurando que recibe mensajes de figuras religiosas, muertos y extraterrestres.

Al detallar el inicio de estas vivencias, la empresaria remarcó que las sensaciones aparecieron durante su infancia temprana y en plena rutina. "Desde mis cinco años me bajan informaciones", aseguró Elina al explicar que no eran sueños, sino momentos cotidianos mientras jugaba o estudiaba en los que comenzaba a percibir estas manifestaciones espirituales.

La sorpresa aumentó cuando la invitada profundizó sobre la variedad de entidades con las que se comunica de manera habitual. "Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres", sostuvo al aire para dejar en claro que incluye a los seres de otros mundos dentro de su dimensión espiritual.

Además, la modelo recordó que sus antepasados intervenían para aconsejarla sobre su futuro sentimental. "Mis ancestros me decían que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos 'las mujeres dejadas', hacer una familia y no divorciarme, eso a los 8 años", relató sobre mandatos familiares que buscaban evitar rupturas amorosas.

A pesar de haber convivido siempre con este fenómeno, la protagonista reveló que atravesó una etapa de interrupción. "Lo perdí en el 2020 por muchos temas, que tuvimos que irnos a Uruguay y tuvimos muchos trámites. Y hace una año y medio que lo volví a recuperar gracias a Dios", contó sobre la pausa que sufrió por el estrés del viaje.

Actualmente, la esposa del desarrollador inmobiliario asegura que el canal de comunicación está totalmente reabierto. "Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas", afirmó con total naturalidad.

Finalmente, detalló un particular episodio con un ser alienígena y la reacción de su mascota. "Mi perro ve los extraterrestres. El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe", concluyó sobre el hecho que no registra datos oficiales.