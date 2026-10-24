En el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, la Cámara de Proveedores Mineros Interdepartamentales (Caprimsa) y el área de Gas, Petróleo y Minería de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) organizaron un encuentro que reunió a operadoras mineras, proveedores y referentes del sector. En ese marco, el analista de Poliarquía Ernesto Cussianovich expuso sobre los tiempos de la minería, el country manager del Proyecto Altar, Javier Robeto, y el gerente de Sustentabilidad de Los Azules, Mario Hernández, detallaron la actualidad de sus proyectos, y se desarrolló un panel sobre sinergias y asociativismo moderado por el titular de Caprimsa, Fernando Godoy, y el coordinador del sector de Gas, Petróleo y Minería de Came, Dino Minozzi.

Fernando Godoy, presidente de Caprimsa. (Foto: DIARIO HUARPE)

En ese contexto, Godoy analizó el encuentro con DIARIO HUARPE y señaló que la jornada fue "espectacular". "Traer un tipo como Cussianovich, que tiene su expertise, su conocimiento, y que aclare... es algo que yo no tuve ni la experiencia ni la oportunidad de vivir en 20 años de minería. Que alguien me ilumine y me diga cuál es el estadio, qué piensan en Buenos Aires, qué piensan y el resto del pais", expresó el dirigente.

El objetivo del encuentro

Godoy explicó que la idea era que los proveedores locales tomaran dimensión de dónde están parados. "Que les digan a los proveedores, sin el viri-viri mío y sin mi calidad de dirigente, dónde vienen, cuál es la sintonía, cuál es el estadio, a dónde van. Entonces, el empresario toma esa información y empieza directamente a cranear: ¿a dónde voy?, ¿cuándo desembarco?, ¿qué es lo que quiero?, ¿cuáles son mis servicios?, ¿a dónde apunto?", explicó.

Ernesto Cussianovich, consultor de Poliarquía . (Foto: DIARIO HUARPE).

El dirigente remarcó que el encuentro buscó trabajar sobre "la sintonía, el relacionamiento, el asociativismo". "Eso es lo que nosotros necesitamos. Todo eso genera versus dinero, versus plata, y también versus proveedores chilenos, que si no nos quedamos fuera", advirtió.

La advertencia a los proveedores

Godoy fue claro sobre el desafío que enfrentan las empresas locales. "Si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no estamos en el nivel, si nosotros no nos ayudamos, vamos a quedar fuera. Es otra minería, es otra minería certificada, otros volúmenes, otras licitaciones", sostuvo.

En ese sentido, remarcó el rol de la cámara como herramienta de articulación. "La cámara te ayuda dirigiendo, te ayuda empujándote, te ayuda en la gestión, te ayuda a que te conozcas. Eso es trabajo genuino de cámara", afirmó.

El dato que dejó Cussianovich

Godoy destacó una de las conclusiones del analista de Poliarquía. "Terminó diciendo que San Juan es la empresa minera por excelencia y la más grande del país, lejos. Eso es lo que le tiene que quedar a los proveedores", subrayó.

El dirigente también reflexionó sobre el cambio de percepción social que atraviesa la minería. "¿Qué piensan los sanjuaninos? ¿Cómo son los sanjuaninos? ¿Qué dicen de la minería? Ahora está más abierto", planteó.

Godoy adelantó que la cámara buscará repetir este tipo de encuentros con más amplitud. "Quizás el año que viene lo podemos hacer mucho más grande. Este fue un lugar de 150 personas, que tiene que ser discreto, que tiene que ser escuchable. En 3 horas casi estaban cansados, y yo les veía una cara de cansancio que los quería motivar", recordó.

Para el dirigente, el equilibrio entre el negocio y el factor humano es clave. "Nosotros generamos negocio, de hecho es una cámara gremial empresarial que busca la moneda, pero dentro de eso busca el humanismo. Eso me parece espectacular", concluyó.