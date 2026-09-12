Encuentro e integración de más de 150 vecinos en el norte calingastino

Las comunidades de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral vivieron una jornada de integración y entretenimiento con el “Festival de Juegos y Sonrisas”, una iniciativa impulsada por el proyecto minero Los Azules junto a empresas contratistas locales.

El evento se desarrolló en el Playón Deportivo de Puchuzun y congregó a más de 150 calingastinos de todas las edades. Durante la tarde, las familias disfrutaron de dinámicas recreativas y del show del Circo Xumec, cuyos artistas estuvieron a cargo de la animación central de las actividades.

Según la información proporcionada por las empresas, la realización del encuentro fue el resultado de un "esfuerzo articulado" entre el equipo de Relaciones Comunitarias de Los Azules, el Merendero Niño Feliz y las firmas Andilog, Rehabilitar, Chiconi, MPC, Caterwest, Mapal Sigma, Huarpe y DAMS, que aportaron recursos y logística para el desarrollo del festejo.

Desde la compañía destacaron además que estas acciones buscan "afianzar la relación con las localidades aledañas al yacimiento, promoviendo el trabajo conjunto con el entramado de proveedores e instituciones de la zona para generar espacios de participación comunitaria en el departamento".