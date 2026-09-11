Endo Verde se quedó con la 74ª edición del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento y completó una Triple Corona regional cuyana inolvidable. El caballo sanjuanino, con Juan Carlos “Chupino” Noriega en la montura, volvió a festejar ante su gente y cerró una campaña extraordinaria después de ganar el Vendimia, el Patrono Santiago y ahora el Sarmiento.

Tras la carrera, DIARIO HUARPE habló con Gastón Ávila, propietario del equino, quien realizó un balance de la campaña y destacó el trabajo realizado detrás de la consagración. “Yo creo que fue un año muy bueno”, sostuvo Ávila, quien además consideró que la competencia disputada en San Juan podría haber sido la última del calendario para el caballo.

“Yo creo que fue la última carrera del calendario de él por mí. Con la distancia que corre él, así que yo creo que ya está por este año, yo creo que ya tiene que descansar hasta el año próximo”, explicó.

El equipo detrás de Endo Verde

Más allá de los triunfos, Ávila hizo especial hincapié en las personas que trabajaron durante las semanas previas para preparar al caballo. “El equipo está conformado con cuatro o cinco personas que están todo el tiempo en el trabajo, hace dos meses que están preparándonos y la verdad es que es un trabajo increíble”, afirmó.

Para el propietario, la conquista del Sarmiento no es solamente consecuencia de lo ocurrido durante los minutos de competencia, sino también del esfuerzo sostenido por todo el grupo que acompaña al caballo.

El respaldo de la familia

Ávila también destacó el acompañamiento de su círculo más cercano, al que consideró fundamental para sostener el proyecto. “Las familias, mi familia, mi amigo, mi pareja también, mis viejos también que están en casa, mis hermanos, mis hijos también”, enumeró.

En esa línea, agregó: “Todos tienen un nicho claro en esto, sin ellos no se pueden hacer, siempre necesitan que la gente actúe, que te tengan buena onda y buena energía”.

Un festejo para todo el equipo

La victoria de Endo Verde también tuvo su reconocimiento durante la entrega de premios del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento. Gastón Ávila recibió la distinción como propietario, mientras que también fueron reconocidos Juan Carlos Noriega, el veterinario Edgardo Gómez, el peón Joaquín Perona y el entrenador Sergio Perona.

El propietario, además, tuvo palabras de agradecimiento para quienes acompañaron al caballo durante la campaña. “También mandarle un saludo también a los jockeys, también a Juan Carlos Noriega y al sobrino también, que bueno, que también hace un buen trabajo”, expresó.

Así, Endo Verde cerró una campaña inolvidable con la Triple Corona regional cuyana: Vendimia, Patrono Santiago y Clásico Sarmiento. Para Gastón Ávila, detrás de esa hazaña hay un caballo de gran nivel, pero también un equipo y una familia que hicieron posible que el ejemplar sanjuanino llegara hasta lo más alto.