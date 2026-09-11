Endo Verde se quedó con la edición 74 del Gran Clásico Sarmiento

Endo Verde se quedó con la edición 74 del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento y obtuvo un premio de $10.000.000, en una jornada que terminó con el caballo de Gastón Ávila como gran protagonista. El alazán del Stud El Rezongón confirmó su condición de favorito, se impuso en la carrera principal del Hipódromo de San Juan y coronó un 2026 de grandes resultados.

El caballo de seis años terminó por delante de Agavero, que fue segundo, mientras que Ettore completó el podio. De esta manera, Endo Verde, quien estuvo guiado por el experimentado Juan Carlos "Chupino" Noriega cumplió con las expectativas que había generado antes de la competencia.

Un año que terminó de la mejor manera

Endo Verde llegó al Clásico Sarmiento con antecedentes que lo ubicaban entre los principales candidatos. Durante 2026 había conseguido triunfos en Mendoza, primero en el Clásico Vendimia y posteriormente en el Patrono Santiago, resultados que lo posicionaron como uno de los nombres fuertes de la jornada sanjuanina.

La victoria en el Sarmiento terminó de completar una temporada destacada para el caballo y para todo el equipo que lo acompaña. Con el desarrollo de la competencia fue avanzando posiciones hasta llegar a los metros decisivos.

Festejo para todo el equipo

La victoria también representó una jornada especial para Gastón Ávila, propietario de Endo Verde, y todo su equipo de trabajo, que celebraron el resultado después de una preparación que tuvo como objetivo llegar en las mejores condiciones al gran clásico.

El Stud El Rezongón volvió a ser protagonista del Sarmiento, luego de que en 2025 se quedara con la competencia a través de Solicitadísimo. En esta oportunidad, el protagonista fue Endo Verde, que llevó nuevamente los colores del equipo a lo más alto.

La entrega de premios

Tras la competencia se realizó la entrega de premios correspondiente al Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento. Gastón Ávila recibió la distinción destinada al propietario, mientras que también fueron reconocidos los integrantes del equipo que trabajaron junto al caballo durante la preparación y la competencia.

Con el triunfo y el premio de $10 millones, Endo Verde cerró una jornada histórica y confirmó en la pista todo lo que había mostrado durante el año. El alazán cumplió con su condición de favorito y se convirtió en el gran ganador de la edición 74 del Clásico Sarmiento.

Por otra parte, Juan Carlos Noriega fue reconocido como jockey. También fueron distinguidos Luciano Silvestre, en representación del veterinario Edgardo Gómez; Joaquín Perona, como peón; y Sergio Perona, como entrenador.

Así, Endo Verde cerró la 74ª edición del Clásico Sarmiento en lo más alto, acompañado por un equipo que celebró una victoria que coronó el trabajo realizado durante los últimos meses.