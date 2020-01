Enero cierra con plena ocupación en el sur y a puro festivales de verano

Con una máxima del 94% de ocupación hotelera en San Rafael durante los últimos días y el 80% en Malargüe, con proyección a lleno total para el próximo fin de semana durante la realización de la ‘Fiesta Nacional del Chivo’, el sur de Mendoza vivió un enero colmado de turistas en busca de veranear cerca de lagos, montañas, ríos y con toda la música y la gastronomía de los festivales veraniegos.



Desde la dirección de Turismo de San Rafael, informaron hoy que “el fin de semana pasado se alcanzó un 94 porciento de ocupación que bajó a más del 80 en medio de la semana, para terminar el mes otra vez arriba, casi al lleno total de las 9.000 plazas registradas”.



“Los números son muy buenos”, dijo el director de Turismo de San Rafael, Javier Muñoz, quien halagó las medidas económicas como la aparición del ‘dólar turista’ que según el “favorecieron a las economías regionales y a que muchos turistas argentinos prefieran recorrer nuestro país”.



Los números de esta última semana de enero superan por poco margen a los de mediados de este mes y casi igualan a los del verano pasado, dado que San Rafael es un clásico de las vacaciones argentinas, donde los visitantes optan por alojarse en apart hoteles, cabañas, hoteles y como última opción el campamentismo.



Asimismo el sector privado de los prestadores turísticos coincidieron en las bondades del precio del dólar turista, ya que muchos que tenían planeado viajar al exterior decidieron quedarse en Argentina y visitar distintos destinos turísticos.



Entre ellos, San Rafael es una de las ciudades más visitadas en Mendoza por sus bellos paisajes como Los Reyunos, Cañón del Atuel, El Sosneado o Valle Grande; como así también su exquisita gastronomía, vinos, olivos y frutales.



Igual panorama se vive en la ciudad de Malargüe, también al sur de Mendoza, donde desde ayer y hasta el 2 de febrero se celebra una nueva edición de la ‘Fiesta Nacional del Chivo’, con un ambiente familiar y ameno que llenó anoche por completo el predio del Polideportivo Malal Hue para rendir homenaje al criancero productor a través de la danza, la música y la gastronomía.



Al mayor festejo de Malargüe llegan no solamente ciudadanos locales sino también turistas de todo Mendoza, de Argentina e incluso del vecino país de Chile que cruzan a diario por el paso internacional El Pehuenche.



Algunos de los artistas nacionales que se suman este año son Destino San Javier, Canto Cuatro, Los Nocheros, Marcela Morelo y La Beriso, entre otros.



En esta oportunidad las actividades comenzaron ayer con el Concurso de Canto y Danza en una jornada de mucha expectativa ya que año a año, la competencia cobra más importancia gracias a la calidad de los artistas que llegan a esta ciudad sureña, al límite con Neuquén.



Hoy se realizó la apertura de la Expo Caprina y Ovina y en la noche se aguarda el show de La Beriso, como lo más destacado de la jornada.



En esta 34° edición del festejo, la Municipalidad de Malargüe decidió no elegir a su reina departamental de la Vendimia ni participar del certamen de la Fiesta Nacional por su postura a favor de la minería y dado que en esa localidad no hay vides ni bodegas.



Más al norte, en la localidad de Tunuyán, a unos 80 kilómetros de la capital, enero cierra con el inicio de la fiesta departamental de su Vendimia ‘Esencia de América Latina’ en el marco de la 38° edición del ‘Festival Nacional de la Tonada, a realizarse en Anfiteatro Municipal, del 31 de enero al 02 de febrero.