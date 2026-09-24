Engancharon a Juan Martín del Potro con su nueva novia periodista

La ciudad de Nueva York volvió a convertirse en el escenario principal para Juan Martín del Potro. La metrópolis donde el ex tenista argentino levantó el trofeo del US Open en 2009 fue el punto de encuentro para una cita privada que despertó la atención del mundo del espectáculo. En esta oportunidad, el deportista tandilense fue visto acompañado por una figura destacada de la señal deportiva ESPN.

Los detalles del acercamiento fueron expuestos por el Periodista Juan Etchegoyen, quien brindó datos precisos sobre los momentos que compartieron durante la cobertura del certamen internacional. Según el cronista, los encuentros ocurrieron a principios de septiembre en un local gastronómico reservado. "Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos", detalló el comunicador.

La mujer señalada como la nueva compañía de Juan Martín del Potro es Agustina Larocca, cronista que formó parte de la transmisión oficial del torneo de tenis. La buena sintonía que mostraron frente a las cámaras durante las entrevistas en el predio se habría trasladado fuera del estudio de televisión. "Me cuentan que hubo por lo menos chongueo", afirmó Etchegoyen sobre la relación.

Respecto al vínculo laboral que derivó en estas reuniones privadas en Estados Unidos, el especialista completó su información sobre el presente amoroso del ex campeón. "Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro", remarcó el periodista, a la vez que agregó: "El tiempo dirá si es romance o no. Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose". Por el momento, ninguno de los dos protagonistas realizó declaraciones públicas sobre estas versiones que cobraron fuerza en las últimas horas.