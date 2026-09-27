Boca logró una remontada ante Racing y se impuso 3-2 en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo xeneize llegó a estar dos goles abajo, pero Enner Valencia apareció tres veces para darle la clasificación.

Racing había tomado ventaja con el gol olímpico de Gastón Lodico y luego amplió la diferencia con Adrián Martínez. Boca reaccionó en el complemento y encontró en Valencia al futbolista que terminó cambiando el rumbo del encuentro.

El triplete del ecuatoriano

Valencia marcó el descuento para Boca y luego volvió a convertir para establecer el empate. Cuando todo parecía encaminarse hacia otra definición, el delantero apareció nuevamente para completar su triplete y poner el 3-2.

El triunfo le permitió a Boca meterse en las semifinales de la Copa Argentina después de una remontada que tuvo al atacante ecuatoriano como principal protagonista. El Xeneize enfrentará a Banfield en la próxima instancia del certamen.

La reacción de Boca

La remontada llegó después de que Racing controlara buena parte del partido y alcanzara una ventaja de dos goles. Boca encontró respuestas en el complemento y terminó festejando una clasificación que parecía complicada.

Valencia fue el encargado de transformar el 0-2 en un 3-2 definitivo y quedó como la figura del encuentro. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa así en carrera en la Copa Argentina.