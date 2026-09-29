Boca estaba contra las cuerdas. Racing ganaba 2-0 por los cuartos de final de la Copa Argentina y el Xeneize necesitaba una reacción urgente. En el banco estaban Enner Valencia y Sebastián Villa, dos de los futbolistas que terminarían cambiando por completo la historia del partido.

Antes de ingresar, ambos tuvieron una charla que, después de lo ocurrido, tomó otra dimensión. Valencia reveló qué hablaron cuando todavía faltaba mucho para imaginar la remontada que finalmente consiguió Boca.

“Con Sebas Villa estábamos en el banco, íbamos perdiendo 2-0 y hablamos de que teníamos que entrar y dar vuelta el resultado. Gracias a Dios se dio”, contó el delantero ecuatoriano después del encuentro.

Entraron y cambiaron el partido

Rodolfo Arruabarrena decidió mover el banco a los 56 minutos. Valencia y Villa ingresaron cuando Racing todavía tenía una ventaja de dos goles y Boca necesitaba descontar para mantenerse con vida.

El cambio tuvo un impacto inmediato. Valencia se convirtió en la gran figura de la noche al marcar los tres goles del Xeneize, mientras que Villa aportó desequilibrio y participó directamente en la remontada con una asistencia.

El ecuatoriano marcó el primer descuento a los 72 minutos, volvió a aparecer ocho minutos después para establecer el 2-2 y, en la última jugada del partido, convirtió nuevamente de cabeza para completar el 3-2. Los tres tantos llegaron en apenas 23 minutos.

Así, aquella conversación en el banco terminó pareciendo una premonición: Valencia y Villa habían hablado de entrar para intentar cambiar el resultado y, pocos minutos después, Boca terminó dando vuelta un partido que parecía perdido.

El triplete que metió a Boca en semifinales

Valencia no ocultó su emoción después de una de las actuaciones más destacadas de su carrera. El delantero, de 36 años, reconoció que no imaginaba terminar el encuentro con tres goles.

“Sin dudas que está entre los mejores momentos de mi carrera. Sé lo que es jugar en un grande y he pasado momentos difíciles aquí. Por suerte tuve revancha”, expresó.

La actuación también generó el reconocimiento de sus compañeros. Leandro Paredes, elegido como figura del partido, decidió entregarle ese reconocimiento al ecuatoriano por su actuación.

“Se lo voy a dar a Enner porque hizo un trabajo espectacular. Se lo merece”, expresó el mediocampista durante la transmisión oficial.

Boca sigue en la Copa Argentina

Con el triunfo 3-2 sobre Racing, Boca consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Allí enfrentará a Banfield.

Pero más allá de la clasificación, la noche quedó marcada por una secuencia difícil de olvidar: Boca perdía 2-0, Valencia y Villa hablaban en el banco sobre la posibilidad de dar vuelta el partido y, después de ingresar, fueron protagonistas de una remontada que terminó con tres goles del ecuatoriano y el Xeneize entre los cuatro mejores del torneo.